Siti porno, Don Patriciello: «Evitiamo che ai bambini arrivino facilmente immagini violente»

(Agenzia Vista) Caivano, 31 agosto 2023 "dove stavano gli adulti? Dove siamo noi? Se i bambini come mai dieci hanno undici anni, scoprono il sesso in un modo così violento, così feroce e quindi il problema della pornografia, il problema dei siti pornografici? Facciamo qualche cosa per amore dei bambini. Voglio dire adesso, al di là del discorso morale, pornografia sì, pornografia no", le parole di Don Patriciello a margine della visita del Presidente del Consiglio Meloni a Caivano, Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it