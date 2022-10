Roma, sequestrati 56 kg di marijuana: due denunciati

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Roma hanno trovato e sequestrato a Lariano, in provincia di Roma, 56 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per essere commercializzata e una piantagione di canapa sativa con 800 piante. Le Fiamme Gialle hanno verificato che un’azienda agricola florovivaistica, formalmente dedita alla coltivazione della canapa sativa legale, commercializzava su siti internet infiorescenze, oli e resine di marijuana (cosiddetta light), la cui vendita è vietata, non rientrando tra i prodotti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 300 mila euro. Due persone sono state denunciate