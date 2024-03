Ritrovato Edoardo Galli, la polizia: «Ancora non ha raccontato niente»

Edoardo Galli è stato ritrovato. Il giovane, 16 anni originario di Colico (in provincia di Lecco), era scomparso il 21 marzo scorso. "E' stato trovato stamattina alle 7:45 in Stazione Centrale, nell'area che si chiama galleria dei mosaici. Stava facendo il biglietto per Colico, verosimilmente per rientrare a casa. Una coppia di viaggiatori lo ha riconosciuto. Una volta identificato lo abbiamo accompagnato nei nostri uffici e abbiamo avvisato i familiari", ha spiegato Marco Fazio, dirigente della Polizia ferroviaria interna alla Polfer. "Non ci ha detto niente, in questo momento non ha raccontato niente", ha aggiunto. (LaPresse)