Reddito di cittadinanza, proteste a Napoli: «Continuità fino a dicembre»

EMBED





(LaPresse) Nuova protesta a Napoli contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Centinaia le persone che sono scese in Piazza del Gesù dando il via a un nuovo corteo. I manifestanti hanno sfilati per le vie centro effettuando anche blocchi stradali nei punti nevralgici di Corso Umberto e via Cristoforo Colombo all'ingresso del porto. "Lanciamo un segnale di rivolta a tutto il paese, chiediamo un lavoro degno e utile. Fino a quel momento ci dovrà essere un reddito garantito e la continuità fino a dicembre. Temiamo che questo governo abbia cancellato il reddito di cittadinanza per incrementare le fila del lavoro nero, affinché la gente sia costretta a vendersi per 700 euro lavorando 12 ore al giorno", dice uno dei dimostranti.