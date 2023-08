Pesce serpente in laguna, i pescatori: «Specie aliena, mai vista qui»

Ai pescatori di Burano, Venezia, sembrava di aver visto una anguilla. Ma poi hanno notato differenze sorprendenti. Pare si tratti di un pesce serpente quello avvistato in aguna dopo non è una specie originaria ma che si è adattata all'habitat locale. Questo evento ha sollevato preoccupazioni, specialmente dopo le poleniche per la presenza del granchio blu.