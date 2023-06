Omicidio Primavalle, testimone: «Il corpo nel carrello abbandonato per 3 ore»

Mercoledì pomeriggio è stato trovato, nel quartiere Primavalle di Roma dentro un carrello della spesa, il cadavere di una ragazza di 17 anni, Maria Michelle Causo.

"Stava quattro metri dal negozio questa povera ragazza", racconta Cristina, proprietaria di un locale vicino al luogo dove è stato rinvenuto il corpo della giovane. "E' arrivato un poliziotto in divisa e si è fermato accanto al carrello. Mi ha chiesto da quanto tempo stesse là. Io gli ho detto: 'Sicuramente tra le 13.30 e le 16.30'", spiega la donna. "Non ho visto chi l'ha messo. Non conoscevo né il ragazzo né lei. Il carrello non grondava di sangue.

C'era un telo colorato che avvolgeva qualcosa. Sopra ci stava un sacco dell'immondizia nero. Si vedeva qualche macchia rosata", dice ancora la signora che poi mostra il luogo esatto dove si trovava il carrello. "So che lei va al Gassmann e lui pure. Non li ho mai visti e di lui non c'è ancora una foto per cui non lo so chi è", conclude.

Michelle Causo uccisa a Roma, gli amici di Primavalle: «L'assassino deve sapere che per noi è già un uomo morto»