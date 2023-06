Michelle Causo, uccisa dal fidanzato a Roma, gli amici di Primavalle: «Deve sapere che per noi è già un uomo morto»

«E' un uomo morto». Gli amici di Michelle Causo arrivati sul luogo dell'omicidio a Primavalle, nel quartiere della periferia nord di Roma dove la ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un carrello ne sono convinti: «Non sappiamo nulla. L’unica cosa certa è che il killer non avrà una vita facile in galera. E che se esce dopo tre o trent’anni, quando sarà, sarà comunque un uomo morto». Il giovane, probabilmente fidanzato della vittima, è stata fermato con l'accusa di omicidio, dopo una notte di interrogatori. E' originario dello Sri Lanka ma nato a Roma.

Michelle Causo, arrestato 17enne fidanzato della ragazza uccisa Roma: forse era incinta. La lite, le coltellate poi ha tentato di gettarla tra i rifiuti

Gli investigatori della Scientifica sono rimasti ore nell’appartamento di via Dusmet per esaminare la scena del crimine.

Il testimone

«Stavo tornando a casa verso le 16 - racconta un altro testimone delle fasi successive al delitto -. Io abito a circa cento metri dal ritrovamento del corpo. Ho visto il carrello con il sacco nero all’interno e la polizia che stava già sul posto. Il carrello era proprio attaccato ai cassonetti, era coperto». Molti curiosi si sono affacciati alle finestre che danno su via Borgia: gli investigatori della Scientifica hanno installato un gazebo coperto anche su tutti i lati per impedire alla gente di assistere all’esame del medico legale.