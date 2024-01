Roccaraso, torna la neve nelle montagne d'Abruzzo: il risveglio imbiancato negli impianti sciistici

Dopo un dicembre straordinariamente caldo, la neve imbianca le montagne dell'Abruzzo regalando un risveglio d'incanto. Soprattutto del comprensorio sciistico Aremogna-Pizzalto-Montepratello. Per la gioia di chi aveva prenotato dei giorni di ferie proprio in questi giorni, meno per chi è già tornato sul posto di lavoro con la fine delle vacanze natalizie.

Disagi alla circolazione sulla statale 17, che collega l’Alto Sangro (Roccaraso) alla costa abruzzese. In azione i mezzi spazzaneve, già dalle prime ore del giorno.