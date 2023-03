Napoli-Eintracht, tensione tra i tifosi: lancio di razzi e bottiglie nella notte

Le poche informazioni acquisite dalla Polizia tedesca e una eventuale temuta «caccia all'uomo» da parte di ultras azzurri stanno tenendo in apprensione le forze dell'ordine partenopee delegate a tenere sotto controllo eventuali contatti tra le tifoserie dell'Eintracht Francoforte e del Napoli.

Napoli-Eintracht, assalto dei tifosi tedeschi: in 400 violano i divieti. Rischio scontri in città

Il dispiegamento di forze è imponente: sono in allerta ben 800 uomini e finora non si sono veriticati episodi particolarmente critici. I 400 tifosi della squadra tedesca giunti ieri in treno da Salerno, sono stati tutti dislocati sul lungomare della città, nell'hotel Continental, accanto all'hotel Vesuvio dove invece alloggia la loro squadra.

Nella nottata, lungo il tragitto tra la Stazione centrale di Napoli, dove erano arrivati, e il lungomare, dove si trova uno degli alberghi che li ospita, all'altezza di via Marina, il bus dei tifosi dell' Eintracht Francofort è stato fatto oggetto del lancio di 'razzi' segnalatori e di oggetti contudenti, per fortuna senza che nessuno rimanesse ferito.