Processo Mollicone, Sonia da Fonseca: «Quella mattina Torriero aveva parlato con Santino e aveva paura che si fosse ammazzato per paura»

«Anna Maria Torriero aveva parlato con Santino e mi disse che aveva paura che si fosse ammazzato per paura di qualche ricatto». Sonia Da Fonseca, uno dei testi chiave del processo sull'omicidio di Arce, rintracciata dopo essere risultata irriperibile nelle scorse udiuenze perché nel frattempo aveva cambiato domicilio, questta davanti alla Corte d'Assise di Cassino ha confertmato quanto le era stato confidato dall'ex amante di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicidio nel 2008 dopo le rivelazioni choc su Serena Mollicone. La Da Fonseca, in particolare, ha dichiarato che la Torriero le disse che il giorno della scomparsa di Serena, il primo giugno 2001, andò in caserma per portare un panino a Tuzi e vide appunto Serena.