Modena, incendio in un appartamento: muore un 32enne

La scorsa notte, un tragico incendio è divampato un appartamento al sesto piano di un condominio a Modena , causando la morte di un giovane di 32 anni. Intorno all'1.40, i vigili del fuoco sono stati chiamati da un vicino che aveva notato il fumo e sono intervenuti con quattro squadre e l'autoscala. Purtroppo, per il ragazzo residente nel bilocale, non c'è stato nulla da fare. Durante le operazioni di spegnimento,. Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte del nucleo investigativo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.