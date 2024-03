Primavera a Milano, le magnolie sbocciano in Piazza San Tommaseo

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2024 Turisti e cittadini, tutti insieme con gli smartphone in mano e lo sguardo in su: questo quanto offre Piazza San Tommaseo, ambitissima nel periodo di marzo per l’iconica e tradizionale fioritura delle magnolie. Il Giardino Renata Tebaldi si mostra in tutti i suoi colori: il rosa dei fiori appena sbocciati e il bianco di quelli che si sono affermati, sopra un prato verde che consegna ai milanesi la conferma definitiva. La primavera è arrivata a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it