È stato vandalizzato l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a Milano. Alcune persone si sono arrampicate tra gli sguardi dei passanti in piazza e hanno verniciato con bombolette alcune scritte visibili a occhio nudo dal pubblico. Sul posto sono intervenuti con un'autoscala i Vigili del fuoco per verificare l'entità dei danni insieme alla Polizia di Stato. (Lapresse)