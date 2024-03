Milano, corteo anarchici in ricordo di Dax a 21 anni dall'omicidio

(LaPresse) Milano ha ricordato Davide Cesare, conosciuto da tutti come 'Dax', a 21 anni dal suo omicidio. Era il 16 marzo del 2003 quando il 27enne attivista del centro sociale Orso, fu ucciso davanti a un pub da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. Sabato un corteo per commemorare Dax organizzato da centri sociali e gruppi antagonisti si è snodato in zona navigli a Milano dopo un presidio in via Brioschi dove Davide fu ammazzato. In testa alla manifestazione lo striscione: "16-3-2003. Ucciso perché militante antifascista".