Migranti, il sindaco di Crotone: «L'umanità non ha colore politico»

(LaPresse) Associazioni, movimenti e sindacati partecipano al corteo 'Fermiamo la strage subito' a Cutro. Si sono ritrovati proprio in prossimità della spiaggia dove sono stati rinvenuti i corpi delle 74 vittime del naufragio del 26 febbraio scorso. Tante le persone presenti nel comune calabrese tra cui anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. "Siamo qui a manifestare la nostra amarezza per quanto successo. La gente umana è qui. Sono diverse migliaia di persone", ha detto Ceraso. "Dico che l'umanità non ha colorazione politica, non deve averla. Quello che ho visto in questi giorni e ho ascoltato dai familiari delle povere vittime è qualcosa che non pensavo mai di ascoltare. Non ho parole. Cosa si poteva fare lo abbiamo visto questa notte. Sono stati portati in salvo centinaia di migranti. Questa gente non deve restare in mare nemmeno un minuto di più", ha concluso il primo cittadino del comune calabrese.