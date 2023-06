Migranti, la Guardia costiera soccorre oltre 1.400 persone in 48 ore

Oltre 1.400 migranti soccorsi dalla Guardia costiera italiana in 48 ore nell'area di responsabilità italiana Sar. Nello specifico, nella notte tra il 5 e il 6 giugno a seguito di avvistamento aereo Frontex, due motovedette della Guardia costiera, rispettivamente provenienti da Roccella Ionica e Catania, con la collaborazione di un pattugliatore Frontex, sono intervenute nel salvataggio di circa 590 persone presenti a bordo di un peschereccio a 52 miglia da Crotone. I migranti sono stati in seguito trasbordati su nave Diciotti della Guardia costiera. La stessa nave maggiore della Guardia costiera è stata successivamente impegnata nelle attività di soccorso di un secondo peschereccio con circa 650 migranti a bordo. Le attività si sono svolte con il supporto della Nave di Frontex 'MAI 1107', di due motovedette della Guardia costiera, nonché di un mercantile presente in zona. (LaPresse)