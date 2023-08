Marmolada, nuova massima +14,3 gradi

Prosegue la corsa verso l'alto del termometro sulla Marmolada . Oggi, sulla cima, si è raggiunta una temperatura massima di 14,3 gradi (rispetto ai 14 di ieri), registrata alle 15.52. In queste ore la temperatura sta già scendendo, e poco fa la strumentazione di 'Marmoladameteo.it', a Punta Penia, 3,334 metri di quota, segnava +10,2. Le difficoltà per il ghiacciaio però non sono finite. L'anticiclone subtropicale resta sopra l'Italia, e non è scongiurato che la Marmolada possa raggiungere anche i +15.