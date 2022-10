Alluvione Marche, consigliere Ciccioli (FdI): «Le vittime? Nel posto sbagliato al momento sbagliato». Polemica in Regione

ANCONA - «Le vittime? Erano nel momento sbagliato nel posto sbagliato». Polemica nel Consiglio regionale straordinario sull'alluvione, il dem Maurizio Mangialardi ha postato e criticato aspramente l'intervento di Carlo Ciccioli (capogruppo di FdI) in Regione: una ricostruzione di quanto accaduto durante l'alluvione del 15 settembre scorso nel territorio anconetano. Il gruppo dem ha lasciato l'aula fino al termine dell'intervento. «Ho ricostruito alcune vicende delle vittime» è stato il preambolo di Ciccioli che poi ha dato una sua personale versione delle morti causate dalle esondazioni di Nevola e Misa.

«Quelle persone erano nel momento sbagliato nel posto sbagliato: come quando uno passa nel luogo di una esplosione - ha aggiunto - Giusta la prevenzione e l'allarme da dare ma ancora più importante è la prevenzione globale per far sì che le case non siano costruite nel letto del fiume». Ricordiamo che sul tema sta indagando la Procura di Ancona: le ipotesi di reato sono di inondazione colposa e omicidio colposo plurimo. Ci sarebbe infatti un buco di 2 ore e mezzo da riempire con una ricostruzione puntuale dei fatti: le chiamate dei sindaci della valle del Misa sono arrivate alle 19.30 ma la piena è stata segnalata solo alle 22 a Senigallia.

Mangialardi (Pd): «Gli unici responsabili per lui sembrano essere le vittime»

«Questo è l’intervento del Capogruppo di Fratelli di Italia Carlo Ciccioli durante la sessione straordinaria del consiglio regionale dedicata alla tragica alluvione del 15 settembre - ha scritto Mangialardi, Pd -. Una offensiva e vergognosa ricostruzione dei fatti, dove gli unici responsabili sembrano essere le vittime. Di fronte a tanta ipocrisia e, soprattutto, per rispetto delle persone scomparse e delle loro famiglie, il nostro gruppo assembleare ha deciso di lasciare l'aula fino al termine dell'intervento di Ciccioli».

Ciccioli: «Chiedo scusa, non volevo offendere nessuno ma massimo cordoglio»

«Nessuno può minimamente pensare che abbia voluto anche solo lontanamente offendere le povere vittime. Chiedo scusa per le parole espresse questo pomeriggio in Consiglio regionale - ha spiegato in serata Carlo Ciccioli, coordinatore di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale - Non solo non volevo offendere nessuno, anzi il mio intento era di esprimere il massimo cordoglio alle vittime dell'alluvione avvenute in circostanze tragicamente fatali ed imprevedibili».