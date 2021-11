I Vigili del fuoco sono intervenuti per le forti piogge che hanno colpito la provincia di Sassari. Svolti 20 interventi, la maggior parte per allagamenti e frane. Nel video uno smottamento che ha interessato la Circonvallazione di Arzachena, in Sardegna.

Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it