Maltempo, meteo pazzo: Italia divisa tra gelo e siccità

In Italia, il clima estremo sta causando una divisione geografica significativa, con il nord che sta affrontando il grande gelo mentre al sud e nelle isole persiste l'allarme siccità. La Coldiretti ha evidenziato gli impatti negativi su coltivazioni e allevamenti nel settore agricolo, con l'allerta meteo per venti di burrasca in diverse regioni del nord e l'allerta gialla per rischio temporali in molte parti della Campania. Questa anomalia climatica segue un 2023 classificato come l'anno più caldo mai registrato in Italia, con una temperatura media superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020.

L'allarme per l'agricoltura

Coldiretti sottolinea che durante quest'anno sono stati registrati oltre 9 eventi climatici estremi al giorno, tra grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore, freddo con gelate improvvise e tempeste di vento. Gli effetti di questa situazione si fanno sentire sull'attività economica, soprattutto nell'agricoltura. Nel 2023, l'Italia ha subito danni che superano i 6 miliardi di euro a causa dei cambiamenti climatici, con una riduzione del 20% nella produzione di vino, del 30% per le pesche e addirittura del 63% per le pere. Anche il raccolto di miele è stato praticamente dimezzato, con gravi conseguenze sulla salute ambientale, considerando che le api sono indicatori chiave della biodiversità. La Coldiretti avverte che questa situazione rischia di ripetersi nel nuovo anno, con l'arrivo improvviso del grande freddo che minaccia le coltivazioni invernali in tutto il paese.