Il livello dell'acqua si è abbassato e a Catania si fa la conta dei danni dopo i gravissimi allagamenti provocati martedì da un violento nubifragio e giorni di incessanti piogge. Nel centro del capoluogo etneo le strade si sono trasformate in fiumi e negozi ed esercizi commerciali sono stati sommersi dall'acqua: «Oggi abbiamo lottato non per salvare i locali ma per salvarci la vita», ha raccontato una commerciante, ancora sconvolta per quello che ha vissuto. (LaPresse)