Ischia, prosegue la ricerca degli 11 dispersi a Casamicciola

(LaPresse) A Ischia proseguono le ricerche degli 11 dispersi per la frana, causata dal maltempo, che si è abbattuta sul comune di Casamicciola. Una persona è morta e tredici sono rimaste ferite. "Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate", ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Giorgia Meloni ha convocato d'urgenza il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza.