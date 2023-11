Ischia, un anno fa la frana a Casamicciola Terme: il video omaggio dei vigili del fuoco

(LaPresse) Un anno fa il nubifragio e la frana a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. I vigili del fuoco operarono giorni nei soccorsi alla popolazione e nel delicato lavoro di recupero dei corpi delle 12 vittime. Il ricordo del Corpo nazionale. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE