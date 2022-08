Incendio a Pantelleria: 30 turisti evacuati via mare dalla Guardia Costiera

Nella notte 30 turisti in fuga dalle fiamme a Pantelleria sono stati evacuati via mare dalle motovedette della Guardia Costiera. Nelle immagini, diffuse dalla stessa Guardia Costiera su Twitter, le operazioni di evacuazione. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso: riportati danni ingenti a case e vegetazione ma non risultano feriti. (LaPresse)