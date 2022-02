La Polizia di Stato di Ancona ha eseguito 35 misure cautelari nei confronti di persone accusate di far parte di un sistema per ottenere Green pass a pagamento, attraverso finte inoculazioni di vaccino. I soggetti sono accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico, peculato, continuati e in concorso. / Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it