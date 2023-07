Grandine in Veneto, Zaia «Chicchi di ghiaccio di oltre 10 centimetri»

Violenta grandinata in Veneto. «Firmerò oggi stesso l'estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino. L'ondata di maltempo, dopo aver interessato le nostre montagne, ha colpito nella serata di ieri anche la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone, fortunatamente in forma lieve: 20 di loro si sono presentate autonomamente presso i pronto soccorso della provincia di Venezia, mentre il Suem di Padova ha soccorso 10 persone colpite da grandine, due persone all'interno di auto colpite da alberi, due colpite da vetri rotti». Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, postando un video del maltempo che ha interessato ieri, nel pomeriggio e nella serata, ampie porzioni del territorio regionale.

Maltempo in Veneto, Luca Zaia decreta lo Stato d'emergenza regionale

«Nella provincia di Vicenza sono state soccorse dal Suem 3 persone con lesioni lievi causate da grandine nella zona di Bassano del Grappa. Nelle centrali operative dei vigili del fuoco e della protezione civile abbiamo registrato più di 350 chiamate di soccorso per i violenti temporali di acqua, grandine e di raffiche di vento molto forti, registrate dalle stazioni della rete Arpav superiori a 100 Km/h, con un massimo di 119 km/h a Campagna Lupia Valle Aperto (Venezia) - continua Zaia - I danni maggiori, si sono registrati fra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni».