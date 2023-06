Giulia Tramontano, il messaggio dei genitori alla fiaccolata: «Niente spegnerà il nostro amore»

(LaPresse) Don Salvatore, il parroco che ha battezzato Giulia, dal palco di piazza della Repubblica, al termine della fiaccolata, ha letto il messaggio dei genitori rivolto a tutta la comunità di Sant'Antimo. "Vogliamo fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto e il calore di tutti voi e per noi di grande conforto. Il nostro amore per Giulia e Thiago è eterno, smisurato ed insaziabile".