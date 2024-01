Giochi, maxi operazione contro scommesse illegali: 66 denunce

Vasta operazione in tutte le province italiane della Polizia di Stato nel settore del contrasto al gioco e alle scommesse illegali, anche finalizzata alla tutela dei consumatori. Seicento gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, oltre 3.339 i soggetti identificati, 40 sequestri di apparecchiature illegali (“totem”, personal computer, AWP e VLT), 66 denunce in stato di libertà connesse all’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse e oltre 215 violazioni amministrative sanzionate, per un importo superiore ai 600.000 euro. L’operazione è stata coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Nell’ambito delle attività di controllo, disposte dal Servizio Centrale Operativo con il diretto impiego anche delle Sisco, sono stati oltre 600 gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche. I controlli, avviati dallo scorso mese di dicembre su tutto il territorio nazionale, hanno visto impiegati gli investigatori delle Squadre Mobili, coadiuvati dal personale delle Divisioni P.A.S.I. delle Questure e dei Reparti Prevenzione Crimine, valorizzando l’ormai collaudata sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di ottimizzare la capacità di contrasto alle forme più evolute di illegalità nel settore del gioco. (LaPresse)