Gianluigi Troiano, catturato il latitante della mafia del Gargano

(LaPresse) E' stato arrestato Gianluigi Troiano, latitante e membro della malavita del Gargano. L'uomo, 30enne originario di Vieste, in provincia di Foggia, è stato catturato il 30 gennaio a Otura, un piccolo paese vicino a Granada, in Spagna. Le immagini del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri mostrano Troiano scortato dalle forze dell'ordine. Deve scontare una condanna di nove anni e due mesi per traffico di droga. In manette è finito anche Marco Raduano, inserito nella lista dei latitanti italiani più pericolosi, ricercati da Europol con Enfast. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE