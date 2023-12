Funerale Giulia Cecchettin, i giovani: «Era una di noi. Siamo qui per mandare un messaggio: non deve succedere più»

"Siamo tutti molto colpiti. Anche se non la conoscevamo personalmente, potrebbe essere stata una nostra compagna di corso, potevamo essere noi" Sono molti gli studenti dell'Università di Padova presenti in piazza al funerale di Giulia Cecchettin. E insieme a loro anche tanti giovani che pur non conoscendo personalmente Giulia hanno scelto di essere presenti al rito: "L'ho sentita come una cosa molto importante venire qui oggi, anche se a scuola avevo una verifica" ha detto un altro studente.

video di Marco Miazzo