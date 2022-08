Tragedia sfiorata a Forte dei Marmi, due donne si salvano per pochi istanti: le immagini delle telecamere di sicurezza

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia del famoso bagno Piero a Forte dei Marmi (Lucca): una Land Rover è in pratica piombata sotto una tenda, dopo aver distrutto una cabina, una bicicletta ed altri oggetti. Nessun ferito: fortunatamente sotto la tenda non c'era nessuno.

Nessuna conseguenza anche per la conducente della Land Rover, una donna anziana. Non chiaro ancora come sia finita in spiaggia.

Nelle immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza, due donne camminano all'interno dello stabilimento nel punto in cui pochi istanti dopo il suv irromperà in tutta velocità.