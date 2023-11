Fieracavalli a Verona, Zaia: «Grande successo, la più grande al mondo»

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2023 "Felici della presenza del ministro dello Sport, perché il mondo dei cavalli è indissolubilmente legato a quello dello sport. Questa è la più grande fiera al mondo dei cavalli. Circa 2500 esemplari esposti, di 60 razze diverse. In Italia ci sono circa 300mila cavalli e il comparto, quindi non solo l'allevamento ma anche i settori delle attrezzature, vale circa 3 miliardi di euro. Un applauso a voi per aver attirato anche quest'anno 160mila visitatori. Le fiere si difendono con la presenza" lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo alla Fieracavalli di Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev