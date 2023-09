Fibra ottica, Open Fiber arriva a Castel del Rio

Open Fiber ha completato l'installazione di una rete di fibra ottica ultraveloce a Castel del Rio, in provincia di Bologna. Questa infrastruttura abilita una vasta gamma di servizi digitali di ultima generazione, offrendo elevate prestazioni in termini di velocità, latenza e affidabilità. Oltre 1250 unità immobiliari sono collegate attraverso questa rete che si estende per circa 35 chilometri nel territorio. Il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi, sottolinea l'importanza di questa infrastruttura per l'ammodernamento del territorio. Grazie a questa connessione, che può raggiungere velocità di 10 Gigabit al secondo, si potranno sfruttare servizi come la telemedicina, il telelavoro, lo streaming video in alta definizione e molti altri., coinvolgendo oltre 6.200 comuni, con l'obiettivo di ridurre il divario digitale e fornire servizi di connettività a banda ultra larga. L'infrastruttura sarà di proprietà pubblica e gestita da Open Fiber in concessione per 20 anni.