Filippo Accetta, 51 anni, è coinvolto in un’inchiesta della Digos a Palermo, accusato di aver organizzato un sistema per distribuire Green pass falsi dopo finte vaccinazioni con l'aiuto di un'infermiera e un altra persona. Tutti e tre sono stati arrestati. Ecco Accetta in un video su Tik Tok in cui scherzava con in mano un flacone di bagnoschiuma: "Ecco, ho fatto il vaccino Johnson & Johnson". Tik Tok Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it