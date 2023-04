Droga negli pneumatici al traforo del Frejus: arrestato

Nascondeva la droga negli pneumatici della sua auto: 50enne arrestato al traforo del Frejus per traffico internazionale di un ingente quantitativo di eroina e cocaina. Quando il personale del settore polizia di frontiera di Bardonecchia ha fermato il 50enne a Bardonecchia, ha trovato nel bagagliaio due ruote di scorta con misure incompatibili rispetto a quelle montate sul veicolo. All'interno degli pneumatici, una volta tagliati, è stato trovato un grosso quantitativo di droga, suddivisa in piccoli ovuli contenuti in calze di nylon, per un peso complessivo di circa 34 chili. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. (LaPresse)