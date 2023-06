Primavalle, la vicina di casa: «Un botto all'ora di pranzo poi il sangue sulle scale»

Il quartiere di Primavalle di Roma è sotto choc per l'assassinio della. La signora Anna abita nell'appartamento sotto quello del giovane fermato per l'omicidio della ragazza, trovata senza vita in un carrello della spesa lasciato in strada, e ripensando a quello che è avvenuto ieri (mercoledì 28 giugno) fatica a trattenere le lacrime. "Ho sentito un botto attorno all'ora di pranzo ma pensavo fosse caduta una sedia, poi è arrivata la polizia e mi hanno detto del sangue sulle scale e quello che era successo", racconta la donna ai giornalisti.