Palermo: arrestata per corruzione Cavaliere Repubblica, è preside Zen

(LaPresse) Arrestata per peculato e corruzione Daniela Lo Verde, la preside della scuola Giovanni Falcone dello Zen a Palermo, nominata 3 anni fa Cavaliere della Repubblica del Presidente Sergio Mattarella "per essersi distinta nel servizio alla comunità durante l'emergenza coronavirus". La dirigente scolastica si sarebbe appropriata, con la complicità del vicepreside Daniele Agosta, anche lui arrestato, di cibo per la mensa dell'istituto scolastico, computer, tablet e iphone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. L'inchiesta nasce dalla denuncia ai carabinieri di una ex insegnante dell'istituto.