Treviso, donna contromano in tangenziale: non sarà multata

Poteva finire tragicamente il transito contromano di una Ford Fiesta domenica 8 gennaio sulla tangenziale di Treviso: a partire dalle ore 10.30, sono pervenute al Comando dei vigili numerose telefonate. «Abbiamo subito inviato le pattuglie disponibili per evitare gravi conseguenze - evidenzia il comandante Andrea Gallo - La prontezza di riflessi di molti conducenti ha permesso di evitare incidenti che avrebbero potuto portare a serie conseguenze. Ha influito molto anche il fatto che di domenica non circolano mezzi pesanti». A condurre la Ford Fiesta, entrata dalla rotonda della Noalese in direzione Silea, una 75enne, residente a Treviso. «Grazie alle immagini della video-sorveglianza e ai lettori targhe installati sulla tangenziale siamo riusciti a risalire alla proprietaria della vettura che sino a ieri si trovava fuori casa per qualche giorno di vacanza», aggiunge Gallo. «La donna ha confermato agli agenti di aver seguito erroneamente le indicazioni del navigatore percorrendo alcuni chilometri nel senso opposto di marcia e di essere poi riuscita a svincolare all’altezza dell’ultimo distributore prima dell’uscita verso Silea». Non essendo stata accertata direttamente da agenti di polizia la violazione, la conducente non potrà essere sanzionata.