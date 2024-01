Controlli Nas, sequestrati oltre 46mila litri d'olio

I Nas hanno sequestrato oltre 46.000 litri di olio, denunciato 26 persone per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, sospeso 22 attività e sanzionato 202 imprenditori per violazioni amministrative, per un totale di 189.000 euro. I controlli, condotti in collaborazione con il, hanno coinvolto ispezioni presso frantoi, aziende ed esercizi produttivi e commerciali, totalizzando 1.250 ispezioni. Le sanzioni riguardano questioni come la pulizia e manutenzione insufficienti degli impianti, l'omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e registrazione dell'olio, spesso associate a situazioni di abusività dei frantoi. La campagna mirava a difendere i consumatori e il settore produttivo dell' olio di oliva , identificando e isolando operatori scorretti per preservare l'integrità della filiera. I controlli continueranno nel 2024, considerando l'importanza economica dell'olio extravergine di oliva come eccellenza agroalimentare nazionale.