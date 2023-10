Citofona alla vicina e la accoltella a Brindisi, il luogo del tentato omicidio

EMBED





(LaPresse) Un uomo di 52 anni è stato fermato dopo aver accoltellato una 17enne a San Vito dei Normanni, in provincia di Brinidisi. Le immagini mostrano la via dove è avvenuto il tentato omicidio. La giovane si trova in gravi condizioni ed è stata ricoverata all'ospedale Perrino dove ha subìto un intervento. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri l'uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, avrebbe citofonato a casa dei vicini durante la notte e poi avrebbe colpito la ragazza che aveva aperto la porta. Sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e accertare il movente dell'aggressione.