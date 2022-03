Borno, confessa omicida di Carol Maltesi

Durante l'interrogatorio avvenuto la notte scorsa nella caserma dei carabinieri di Brescia, Davide Fontana, il 43enne fermato per aver ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi, la 25enne nota nel mondo dell'hard come Charlotte Angie, avrebbe raccontato di non sapere perché l'ha uccisa. Il 43enne, impiegato di banca e vicino di casa della vittima, messo di fronte a diverse contraddizioni ha confessato l'omicidio, spiegando di aver gettato i sacchi neri contenenti i resti del cadavere di Carol in un dirupo di Borno, in Valcamonica, perché lì era stato in villeggiatura da ragazzo.