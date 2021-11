Certificati anagrafici digitali, ecco come ottenerli gratuitamente

Sono disponibili, attraverso la piattaforma online dell'Anagrafe nazionale, 14 certificati anagrafici digitali, in formato gratuito e direttamente scaricabili dall'utente. Per ottenerli saranno necessari pochi e semplici passaggi, proprio nell'ottica di permettere a tutta la popolazione di accedere al servizio senza difficoltà, rapidamente e da casa, evitando così di recarsi negli uffici pubblici.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente collegarsi a uno dei due indirizzi www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it ed accedere attraverso una delle modalità di identificazione: con la carta di identità elettronica (Cie), con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o con la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta effettuato l'accesso basterà entrare nella nuova sezione "Certificati". Una volta selezionato il documento richiesto si potrà visualizzarne l'anteprima, così da verificare la correttezza dei dati, per poi scaricarlo in formato pdf o riceverlo via email.