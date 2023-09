Brandizzo, a Vercelli corteo in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario

Un corteo silenzioso composto da circa 2mila persone è partito dal piazzale della stazione di Vercelli con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil. Uno striscione recita 'Non abbiamo più parole'. La manifestazione organizzata per ricordare la morte dei 5 operai nella tragedia di Brandizzo, nel Torinese. "Troppe vittime sul lavoro, non è degno di un paese civile", dicono partecipanti al corteo. Davanti alla Prefettura di Vercelli sono stati letti i nomi delle cinque vittime: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli. Al termine c’è stato un lungo applauso e dal corteo è partito un grido ‘Basta morti sul lavoro’. (LaPresse)