Bari, sparatoria in pieno centro storico: tre persone arrestate

Sono stati catturati all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Triggiano, con l’accusa di tentato omicidio, tre pluripregiudicati locali: L.M. di anni 48, L.N di anni 23 (padre e figlio), e D.A. di 32 anni. Al termine di un’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore Barbanente e condotta dagli uomini dell’Arma, per la quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare a firma del GIP Paola Angela De Santis, per i tre malviventi si sono aperte le porte del carcere poiché accusati di tentato omicidio, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico , porto abusivo di arma da fuoco e il solo D.A. anche di rapina aggravata a mano armata.