Bar con sala slot illegale a Torino, evasi oltre tre milioni di euro

EMBED





(LaPresse) Nel retro del bar una sala slot illegale. L’intera attività commerciale operava illegalmente: scontrini ingannevoli e dipendenti in nero. Il gestore del bar, non dichiarando alcun compenso, beneficiava della pensione di cittadinanza. Scoperta un’evasione per oltre tre milioni di euro. La Guardia di Finanza di Torino nel corso di un intervento ha individuato una sala slot abusiva all’interno di un bar del quartiere torinese di Parella. Nell’esercizio erano presenti ambienti – cui si accedeva da una porta sulla quale era apposta l’etichetta “Privato” – all’interno dei quali sono stati tra l’altro rinvenuti apparecchi elettronici del tipo slot machine non collegati alla rete gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sui quali i previsti codici identificativi risultavano alterati. Tali apparecchi contenevano somme per complessivi quattromila euro, verosimilmente frutto delle giocate del giorno. Oltre alle previste sanzioni amministrative irrogate dai militari per la detenzione di apparecchi da gioco illegali, il mancato assoggettamento alle imposte dei corrispettivi e l’impiego di personale senza assolvimento degli obblighi contributivi, il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per indebita percezione della “pensione di cittadinanza”, in relazione alla quale è stato già interessato l’Inps per il recupero di quanto indebitamente percepito.