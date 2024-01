Agropoli, marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia composta da un uomo di 63 anni e una donna di 43 è stata trovata morta nella propria abitazione ad Agropoli, in provincia di Salerno . I Carabinieri stanno conducendo accertamenti e il medico legale è atteso per determinare le cause del decesso. Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio-suicidio.