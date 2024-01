Agropoli, marito e moglie morti in casa: ipotesi di femminicidio-suicidio. La figlia di 13 anni dormiva in cameretta

Tragedia questa mattina ad Agropoli (Salerno), in via Gaetano Donizetti. Due persone sono morte, probabilmente, a seguito di una lite, poco dopo le 8. Si tratta di marito e moglie, Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo di 63 anni, e Annalisa Rizzo, impiegata di banca di 43 anni. L'ipotesi è che il marito abbia ucciso la moglie a coltellare e poi si sia tolto la vita.

Agropoli, coppia morta in casa: cosa è successo

I vicini avrebbero sentito delle urla provenire dall’abitazione in via Gaetano Donizetti e forse, a margine di una lite, sarebbe avvenuta la tragedia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118. Nell'appartamento sarebbe stato trovato un coltello di grosse dimensioni ancora insanguinato.

I coniugi avevano una figlia di 13 anni che - a quanto si apprende - stava dormendo in cameretta al momento del delitto. A far scattare l'allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai Carabinieri dopo aver visto che la figlia non rispondeva alle telefonate.