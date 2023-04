25 aprile, il corteo a Milano. L'Anpi: «Siamo oltre centomila»

(LaPresse) Oltre centomila persone secondo l'Anpi hanno partecipato al corteo a Milano per celebrare il 25 aprile, giornata che ricorda la liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Presenti anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. I manifestanti si sono ritrovati in corso Venezia alle 14 e il corteo terminerà in piazza Duomo dove è stato allestito un palco.