(Agenzia Vista) Torino, 12 settembre 2021 «Abbiamo sofferto tanto e per ripartire in modo definitivo dobbiamo completare la campagna vaccinale e predisporci con un grande senso di responsabilità, anche sull'utilizzo del green pass. Io spero che questo movimenti di opinioni, li chiamo così, abbandonino queste pulsioni antiscientifiche», così Giuseppe Conte a Carmagnola, in provincia di Torino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it