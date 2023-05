Maltempo Emilia Romagna, Cesena e Faenza sommerse da acqua e fango: le immagini del disastro

(LaPresse) Due video, due testimonianze. Una donna e un uomo, in due città diverse dell'Emilia-Romagna, filmano il disastro che li circonda: auto che galleggiano nel fango, abitazioni sommerse dall'acqua, strade che diventano fiumi. "Pensavamo di aver messo le nostre macchine al riparo e invece stanno galleggiando tutte", dice una donna che ha ripreso i danni provocati dal maltempo a Cesena. Nelle immagini si vede anche un signore da solo e in difficoltà, aggrappato alla tettoia di una casa. "Sta coprendo i tetti, è arrivata al terzo piano. Qui sotto c'è uno sbalzo di 12, 15 metri. Sta svalicando le mura l'acqua. Non c'è più niente", racconta un uomo da Faenza. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE